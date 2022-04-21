Оккупанты продолжают бомбить Мариуполь, несмотря на приказ Путина прекратить штурм

В Мариуполе российские оккупанты продолжают производить бомбардировки и обстрелы "Азовстали", где находятся тысячи гражданских.

Несмотря на то, что Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" и отдал приказ отменить его, российские военные продолжают обстреливать весь город.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь сейчас. Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории Азовстали", — сообщил Андрющенко.

Также читайте Пропагандисты РФ анонсировали парад 9 мая в Мариуполе

По его словам, сейчас продолжаются бои и в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории самого завода "Азовстали".

"Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы Путина над Мариуполем", — отмечает советник мариупольского мэра.

Андрющенко убежден, что оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто находится внутри "Азовстали". Спасти украинских военных и гражданских могут только внешнеполитические партнеры.

"Только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех. Если мы говорим о гуманитарных шагах", — написал Андрющенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь почти полностью разрушен. Оккупанты уничтожили в городе около 95-98% всех зданий.

Читайте также: