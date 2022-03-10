Оккупанты продолжают бомбить Сумщину: какая ситуация в регионе сейчас (фото, видео)

Больше всего от авиации россиян страдает Ахтырка.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий подвел итоги за 9 марта.
Ахтырка
По словам Живицкого, российская авиация продолжает бомбить Ахтырку ежедневно и каждую ночь. Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.
Около половины первого ночи, 10 марта, российская авиация снова бомбила жилые кварталы.
"Есть информация о попадании бомбы в газопровод. Информация уточняется", — написал Живицкий.
Тростянец
Кафиры из артиллерии обстреляли бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела, по данным главы ОВА, погибли три человека, среди которых был несовершеннолетний парень.
Дороги по направлению Сум и Тростянца заблокированы в связи с движением колонн техники врага. После обстрелов в городе долго бушевали пожары.
Большая Писаревка
В результате артиллерийского обстрела в Великой Писаревке, по данным председателя Сумской ОВА Живицкого, погиб 13-летний парень и 2 женщины.
Лебедин
9 марта вражеская авиация нанесла удар по жилым домам Лебедина. Из-под завалов удалось спасти 5 человек, из них 2 ребенка. Также частично разрушено отделение полиции.
Сумы
Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и село Битица около 00:40 10 марта. Подробности удара уточняются.
Напомним, что в Сумской области 10 марта запланировано три "зеленых коридора".
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