Оккупанты продолжают бомбить украинские города: в ВСУ сообщили ситуацию на фронте

Оккупанты продолжают бомбить украинские города: в ВСУ сообщили ситуацию на фронте

Начаты 12 сутки противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для нанесения авиаударов по Украине.

Об этом 7 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза еды и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность ВСУ.

Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.