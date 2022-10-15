Оккупанты продолжают давить на персонал ЗАЭС, людей заставляют подписать договор с "Росатомом" – МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что оккупанты оказывают "недопустимое давление" на украинский персонал Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что российские захватчики, временно контролирующие Запорожскую АЭС, продолжают давить на персонал станции. Оккупанты заставляют людей подписать трудовой договор с российским "Росатомом".

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

По его словам, украинские атомщики сталкиваются с "недопустимым давлением" из-за требований подписать новый трудовой договор с российской государственной компанией "Росатом", чтобы сохранить свои рабочие места, тогда как национальный украинский оператор "Энергоатом" призывает их не делать этого и вместо этого следовать его инструкциям.

"Я четко дал понять, что персонал должен иметь возможность выполнять свои жизненно важные задачи без чрезмерного вмешательства или давления", – сказал Гросси.

Террор оккупантов на ЗАЭС

Оккупанты захватили ЗАЭС в начале марта, обстреливать саму станцию армия Путина начала в начале августа. Впервые в истории на ЗАЭС 25 августа произошло полное отключение от сети.

В начале октября российский президент Владимир Путин отдал приказ принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Согласно тексту "указа", надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 1 января 2028 года.

13 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Позже в разговоре с журналистами Рафаэль Гросси рассказал, что во время поездки в РФ поднимал перед российской стороной вопрос задержания украинского персонала ЗАЭС, назвав такие действия неприемлемыми.

Утром 12 октября из-за обстрелов России Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной.

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