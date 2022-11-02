Оккупанты продолжают "эвакуацию" из Херсона: вывозят гражданских, коллаборантов с семьями и медиков

В частности, жителям Новой Збурьевки дали три дня для самостоятельного выезда вглубь территории, пригрозив принудительной "эвакуацией".

Российские оккупанты продолжают "эвакуацию" жителей временно захваченных территорий Херсонской области и проводят "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ 2 ноября.

Отдельно там отметили эвакуацию гражданского населения из отдельных населенных пунктов левобережной части Херсонской области.

Кроме того, с 31 октября захватчики начали вывозить из Горностаевки коллаборантов с семьями, медицинский персонал и оборудование из центральной районной больницы.

В то же время, оккупационная "власть" дала три дня жителям Новой Збурьевки для самостоятельного выезда вглубь захваченной территории или в Россию. Захватчики предупредили население, что с 5 ноября "эвакуация" будет принудительной.

Также сообщается, что с 27 октября оккупационная "власть" начала "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. По результатам работы, захватчики угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на свободной территории Украины и отказываются возвращаться на временно захваченную территорию.

Что происходит на Херсонщине

Оккупационная "власть" в Херсонской области также отключает электричество и воду, лишает население доступа к Интернету и пугает ракетными ударами со стороны ВСУ, чтобы принудить местных жителей к "эвакуации" из собственных домов.

По данным Генштаба ВСУ, российскую оккупационную "администрацию" Херсона переместили в Скадовск. Россияне также терроризируют местных слухами о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС.

В то же время не отстают ВСУ. Так, украинские военные 2 ноября попали в российские системы ПВО в Херсоне, из которых враг атаковал Николаев.

Кроме того, в этот же день была атакована переправа российских войск в районе Антоновского моста. Известно и о "хлопке" в Чернобаевке.

Власти призывают свидетельствовать против преступлений

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