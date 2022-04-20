Оккупанты продолжают наносить удары по инфраструктуре ряда областей: какая ситуация в регионах утром 20 апреля

Оккупанты продолжают наносить удары по инфраструктуре ряда областей: какая ситуация в регионах утром 20 апреля

Ночь на 20 апреля во многих областях Украины прошла относительно спокойно.

В частности, на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Сумщине и Черниговщине прошла спокойно.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Харьковщина

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Ночью в Харькове оккупанты продолжили периодические обстрелы окраин жилого района Салтовка. Предварительно пострадавших нет.

Продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.

Луганщина

Кременная сейчас находится под временным контролем россиян. Оккупанты пытаются штурмовать Северодонецк и Попасную. Мощный обстрел Новодружеска — городка, расположенного вплотную к Лисичанску.

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После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два, в городе перебит газопровод. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горный.

После попыток штурма российскими оккупантами Рубежного и Северодонецка в больницу города Новоайдар поступило около 130 раненых военнослужащих врага.

Донетчина

Ночью оккупанты обстреляли центр Авдеевку, нанеся значительные повреждения инфраструктуре. Город частично без электричества.

На остальной территории области без существенных изменений. За минувшие сутки – 3 погибших, 6 раненых.

Херсонщина

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В этом регионе продолжаются постоянные обстрелы. За последние сутки почти на всей территории области велись боевые действия. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В общинах на границе с Николаевской и Днепропетровской областью нет света, газа, воды.

Ситуация стабильно тяжелая.

Николаевская область

Вчера вечером в результате ракетного удара поражено здание поликлиники в Баштанке. По предварительной информации, без жертв.

Ночью Николаев снова получил ракетные удары. Последствия уточняются. В других населенных пунктах области ситуация тревожная, но управляемая.

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