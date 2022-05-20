Оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Они обстреливают местность вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

“Продолжаются 86-е сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Российские оккупанты наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам на территории Украины. Продолжаются артиллерийские обстрелы украинских городов, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что Канада вводит дополнительные санкции против России и 14 олигархов, близких к Путину.

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