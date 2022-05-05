Оккупанты продолжают наступление на Донбассе и провокации в Приднестровье и Беларуси – Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают наступление на востоке Украины, чтобы установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.
Российские оккупанты проводят перегруппировку и принимают меры по пополнению боеприпасов и горючего.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 5 мая.
"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом", – говорится в сообщении.
Одновременно российские войска провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.
Захватчики осуществляют перегруппировку, принимают меры по пополнению боеприпасов и горючего, а также пытаются улучшить тактическое положение своих войск.
Напомним, 5 мая "Азов" опроверг информацию о том, что украинские военные оттеснили российских оккупантов с территории мариупольского завода "Азовсталь".
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