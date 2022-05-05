Оккупанты продолжают наступление на Донбассе и провокации в Приднестровье и Беларуси – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают наступление на Донбассе и провокации в Приднестровье и Беларуси – Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают наступление на востоке Украины, чтобы установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Российские оккупанты проводят перегруппировку и принимают меры по пополнению боеприпасов и горючего.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 5 мая.

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"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом", – говорится в сообщении.

Одновременно российские войска провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.

Захватчики осуществляют перегруппировку, принимают меры по пополнению боеприпасов и горючего, а также пытаются улучшить тактическое положение своих войск.

Напомним, 5 мая "Азов" опроверг информацию о том, что украинские военные оттеснили российских оккупантов с территории мариупольского завода "Азовсталь".

Колонна автобусов двинулась возле оккупированных территорий, чтобы эвакуировать людей

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