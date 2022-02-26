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Оккупанты продолжают нести большие потери: ситуация по вторжению России по состоянию на утро 26 февраля

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Оккупанты потеряли уже 693 единицы военной техники.

Ситуация по поводу российского вторжения.

Украинские бойцы достойно дают отпор агрессору. За последнюю ночь потери вражеских российских войск выросли!

По состоянию на 6:00 утра 26 февраля 2022

Самолеты -14
Вертолеты - 8
Танки - 102
Боевые бронированные машины - 536
Пушек - 15
ЗРК БУК - 1
Автомобильная техника - 17

Личный состав - 3000

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

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