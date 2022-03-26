Оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую область

Полиция документирует обстоятельства и последствия атак оккупантов.

Черниговская область страдает от вражеских обстрелов и авиаударов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Отмечается, что оккупанты в очередной раз обстреляли мирные жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Полиция документирует обстоятельства и последствия атак оккупантов.

Кроме того, за прошедшие сутки было обнаружено девять человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерству.

"Остается крайне сложной ситуация в Чернигове, где отсутствуют критически важные коммуникации. В условиях тяжелого гуманитарного кризиса Чернигов мужественно сопротивляется и держит оборону", — подчеркнули в МВД.

Как сообщалось, в Мариуполе Донецкой области оккупанты начали зачистку территории : ищут "нацистов". Отмечается, что зачистки начались в западной части Мариуполя, которая сейчас находится под контролем оккупантов Российской Федерации. Как сообщают местные жители, захватчики начали ходить по квартирам уцелевших домов и проводят перепись населения.

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