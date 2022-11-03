Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: есть погибшие и раненые мирные жители

Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область. За прошедшие сутки во время атаки на Купянск погибла 82-летняя женщина, а один человек ранен. В Чугуевском районе получили ранения пятеро мирных жителей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, возле села Граково Чугуевского района погиб 45-летний тракторист, трактор которого взорвался на мине. Также в Богодуховском районе в поле на мину наехал комбайн. 37-летнего комбайнера госпитализировали в медучреждение.

Глава ОВА подчеркнул, что минная опасность в области высока. На деоккупированных территориях области продолжается разминирование. За сутки обезвредили еще 754 взрывоопасных предмета.

Тем временем окупать не перестают атаковать Харьковщину. В среду, 2 ноября, около 23:00 оккупанты обстреляли ракетами ракетами С-300 город Харьков. В Киевском районе одна ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус. Две другие ракеты попали в землю. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты, прилегающие к линии столкновения и границе с РФ. Россияне обстреливали города Купянск, Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. В результате вражеских атак повреждены жилые дома, общественные сооружения. Кроме того, произошли пожары.

Как сообщалось, в ночь на 3 ноября украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью российские российские беспилотники "Shahed-136". Впрочем, в Кривом Роге дрон-камикадзе оккупантов попал в объекты энергетической и водной инфраструктуры.

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