Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: как прошли сутки в области

За прошедшие сутки российская армия обстреливала населенные пункты в Харьковской области, расположенные недалеко от линии столкновения и границы с агрессорской Россией. В частности, оккупанты атаковали Купянск, Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских атак в Волчанске поврежден инфраструктурный объект. В Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель Купянска.

Синегубов подчеркнул, что на освободившихся территориях области продолжается разминирование. В сутки пиротехники обезвредили 238 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, начались 260 сутки российского вторжения в Украину. Оккупанты пытаются удержать захваченные территории и ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

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