Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: в частном доме погибли 2 женщины и 2 детей

Еще одна 5-летняя девочка госпитализирована в Первомайскую больницу.

В Харьковской области оккупанты не прекращают обстрелы.

Также читайте История повторилась: Блинкен сравнил блокаду Ленинграда с преступлениями оккупантов РФ в Мариуполе

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС сегодня, 10 марта, вчера, 9 марта, в 22:46 поступило сообщение о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky, что в центре города Харькова. Площадь пожара составила около 100 кв. В 03:00 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших не было."

"Также ночью в результате очередного обстрела небольшого села Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района, вражеский снаряд попал в частный жилой дом. В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Медики госпитализировали ее в Первомайскую больницу. Для поиска тел погибших сегодня планируется привлечение подразделений ГСЧС", — рассказали в ведомстве.

Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Напомним, российские войска с момента масштабного вторжения в Украину выпустили более 710 ракет, которые почти все были нацелены на объекты в восточной Украине. Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Джон Кирби.