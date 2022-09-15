Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: в ОВА рассказали о прошедших сутки

В ночь на 15 сентября российские войска нанесли очередной удар по Харькову. Около полуночи зафиксировано попадание ракеты в лесополосу в Киевском районе. По предварительной информации, обошлось без потерь.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения. В результате вражеского обстрела Волчанская повреждены пять домов. Нихо из жителей не пострадало.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе взорвался на мини и получил ранение 54-летний мужчина.

В ОВА подчеркивают, что вдоль линии столкновения враг обстреливает позиции ВСУ военных и перегруппирует свои подразделения. "Наши защитники продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике", — подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, в Харьковской области ВСУ от 6 сентября уволили 388 населенных пунктов. Это – около 8500 квадратных километров, где проживает более 150 тыс. человек.

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