Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: в ОВА рассказали о прошедших сутки

Оккупанты страны-агрессора России продолжают обстреливать Харьковщину.
В ночь на 15 сентября российские войска нанесли очередной удар по Харькову. Около полуночи зафиксировано попадание ракеты в лесополосу в Киевском районе. По предварительной информации, обошлось без потерь.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Кроме того, за прошедшие сутки россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения. В результате вражеского обстрела Волчанская повреждены пять домов. Нихо из жителей не пострадало.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе взорвался на мини и получил ранение 54-летний мужчина.
В ОВА подчеркивают, что вдоль линии столкновения враг обстреливает позиции ВСУ военных и перегруппирует свои подразделения. "Наши защитники продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике", — подчеркнул Синегубов.
Как сообщалось, в Харьковской области ВСУ от 6 сентября уволили 388 населенных пунктов. Это – около 8500 квадратных километров, где проживает более 150 тыс. человек.
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