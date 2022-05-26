Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки ранены 14 человек, одна женщина погибла

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Николаевской области. Так, за сутки в результате действий врага ранены 14 человек, есть погибшие.

Самые большие разрушения в Николаевском и Баштанском районах, где из-за обстрелов уничтожены жилые дома и повреждены по меньшей мере четыре социальных объекта.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские. В частности в окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров – одна погибла на месте, другая госпитализирована в больницу. Всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек", — отметила она.

По словам главы облсовета, все раненые были доставлены в медучреждения и получают необходимую помощь. Всего по состоянию на утро 26 мая в николаевских больницах находятся 177 граждан, пострадавших от вражеских атак на область.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 92-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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