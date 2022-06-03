Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки ранили 23 человека

В результате вражеских обстрелов за сутки в Николаевской области ранены 23 человека.

Российские оккупанты продолжают хаотично гатить и по жилым районам Николаева.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Галициновской, Ингульской, Широковской и других громадах. Повреждены здания частных предприятий, админздания и жилые дома", — рассказала она и отметила, что за прошедшие сутки ранены 23 человека, детей среди пострадавших нет.

Также читайте В Мариуполе оккупанты расстреляли гражданских из танка ради видео

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь. Так, по состоянию на сегодняшнее утро ( 3 июня) в больницах находятся 260 граждан, пострадавших от атак оккупантов на на Николаевскую область, еще 36 пострадавших получают помощь амбулаторно, добавила Замазеева.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: