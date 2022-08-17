Оккупанты продолжают обстреливать пограничники Харьковщины и Черниговщины: за сутки более 100 взрывов

Оккупанты нанесли удары по десяти общинам в приграничных регионах. Под вражеским огнем оказались девять общин в Черниговской области и одна община Харьковской области.

Об этом сообщили в ГНСУ.

Оккупационные войска обстреливают приграничья из ствольной артиллерии, минометов, автоматических пушек, САУ и гранатометов. Всего за прошедшие сутки насчитано более 100 взрывов.

Пограничники сообщают, что россияне вели обстрелы с собственной территории – из населенных пунктов Волфино, Теткино, Политотдельческое, Комсомольское, Вязовое, Сподарюшино, Безыменное.

Как сообщалось, в армии страны-агрессорки России не уменьшаются интересы к югу Украины. В частности, в ночь на 17 августа звучали воздушные тревоги, а также были попадания в нескольких регионах. Россияне обстреляли Николаев ракетами С-300, Одесщину – Х-22.

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