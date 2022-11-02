Оккупанты продолжают обстрелы Харьковщины: ранения получили двое малолетних детей – они в тяжелом состоянии

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения городов и сел Харьковщины, которые расположены у линии столкновения и границы с Россией.

За прошедшие сутки армия РФ обстреливала города Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По уточненным данным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей — 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Купянском районе с ранениями госпитализированы мужчины 76 и 62 лет. В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина.

Также идет гуманитарное разминирование освобожденных территорий. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 1216 взрывоопасных предметов.

"Впрочем, минная опасность остается высокой. Вчера возле с. Липцы Харьковского района на мине взорвался и получил ранения 73-летний мужчина. В который раз призываю всех к осторожности", — подчеркнул Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Российские захватчики, убегая из Харьковской области, оставили в Балаклее 13 мешков с секретными документами.

В поселке Казачья Лопань правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток и насильственной смерти.

СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности депутатам и представителям оккупационных администраций Харьковщины. Два местных депутата присоединились к россиянам и согласились с ними сотрудничать.

В деоккупированном поселке Чкаловское, что в Чугуевском районе Харьковской области полицейские обнаружили временный госпиталь российских войск. После себя военные РФ тоже оставили мины и растяжки.

Читайте также: