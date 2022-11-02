Оккупанты продолжают обстрелы на 11 направлениях: враг атаковал более сотни населенных пунктов – Генштаб

В Украине продолжаются 252-е сутки героического противостояния российскому широкомасштабному вторжению.
Армия Российской Федерации продолжает обстрелы населенных пунктов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии на 11 направлениях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 2 ноября.
Сиверское направление
С минометов и ствольной артиллерии были обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области.
Слобожанское направление
Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии – в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Двуречное, Казачья Лопань и Красное.
Купянское и Лиманское направления в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское.
Бахмутское направление
Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздоловка, Опытное и Соледар.
Авдеевское направление – в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское.
Новопавловское направление – в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка.
Запорожское направление – в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.
Южнобугское направление
Огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Новопавловское направление – в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка.
Запорожское направление в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.
Напомним, оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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