Оккупанты продолжают обстрелы на 11 направлениях: враг атаковал более сотни населенных пунктов – Генштаб

Армия Российской Федерации продолжает обстрелы населенных пунктов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии на 11 направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 2 ноября.

Сиверское направление

С минометов и ствольной артиллерии были обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области.

Слобожанское направление

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии – в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Двуречное, Казачья Лопань и Красное.

Купянское и Лиманское направления в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское.

Бахмутское направление

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздоловка, Опытное и Соледар.

Авдеевское направление – в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское.

Новопавловское направление – в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка.

Запорожское направление – в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.

Южнобугское направление

Огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Новопавловское направление – в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка.

Запорожское направление в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.

Напомним, оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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