Оккупанты продолжают похищать людей в Мелитополе и держат в плену 16-летнего парня — мэр города

В захваченном Мелитополе российские оккупанты продолжают похищать людей.

Об этом 31 мая в эфире телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

"Похищение людей продолжается. После вчерашних событий (ред. – взрыв в центре Мелитополя) полностью был оцеплен микрорайон и сегодня они (ред. – российские оккупанты) обыскивают все квартиры и подъезды и ищут того, кто мог контролировать этот взрыв. Также множество заключений продолжаются. Самым знакомым на сегодняшний день является заключение парня, которому 16 лет и который уже более 50 дней находится в плену у рашистов — это чистый киднеппинг, но они его до сих пор не отпускают", — рассказал он.

Федоров также отметил, что сейчас выехать из оккупированного Мелитополя на подконтрольные правительству Украины территории невозможно, потому что россияне не выпускают людей из города, чтобы использовать их как живой щит в случае наступления ВСУ.

Также читайте Похищение городского головы Берислава в Херсонской области: прокуратура открыла производство

Стоит отметить, что 30 мая около восьми часов утра в центре Мелитополи раздался мощный взрыв. По информации мэра города, пострадали два человека, представители коллаборантов, захвативших власть в Терпенье (объединенная территориальная громада возле Мелитополя) и они сейчас находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: