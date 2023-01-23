Оккупанты продолжают попытки наступления на двух направлениях: подробности от Генштаба

Авиация ВСУ нанесла пять ударов по районам скопления оккупантов.

Захватчики на протяжении суток нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам (две ракеты были уничтожены нашей ПВО) и 18 авиационных ударов. Также враг провел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 23 января.

Где горячее всего

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Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка, Бояро-Лежачи и Стукаловка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Каменка и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись районы Макеевки, Площадки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны Спирное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали, в частности, Камышеваха Донецкой области, а также Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз огневое воздействие из РСЗО испытали Антоновка и Херсон.

Больницы Херсона забиты ранеными оккупантами

С начала января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены. Всех тяжелых раненых концентрируют по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения.

Попытки информационной изоляции на Луганщине

В ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты всячески пытаются информационно изолировать местное население, в частности, украинское телевидение и мобильная связь недоступны.

Авиация ВСУ нанесла пять ударов по районам скопления врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также наши защитники сбили два вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три района сосредоточения оккупантов и враждебный состав логистики.

Напомним, на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков Силы обороны уничтожили почти два десятка кафиров. Еще полсотни российских военных ранены.

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