Оккупанты продолжают продвижение на Сумщине, несмотря на заявления об остановке

Вооруженные силы Украины. / © СБУ

На севере Сумской области, в частности в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, российские войска продолжают тактическое продвижение.

Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, ситуация больше не критическая или полностью неконтролируемая, однако о стабилизации говорить рано. Враг пытается сохранить напор, и хотя в Андреевке его удалось выбить, атаки с целью возвращения утраченных позиций продолжаются постоянно.

Мельников критически оценил официальные заявления об "остановке врага", отметив, что подобные формулировки часто не соответствуют реальному положению дел:

"Сначала говорят, что ситуация стабилизирована, враг остановлен. А через неделю "остановленный враг" внезапно продвинется на 3-5 км. И что дальше? Тоже будет "остановлен"?"

Он подчеркнул, что приторможение темпов не означает полной остановки наступления, а события на фронте нуждаются в точном и честном освещении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно остановили продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области.