Оккупанты продолжают продвижение: под чьим контролем находится Кругляковка

Врагу не удалось полноценно закрепиться на левобережном плацдарме именно в районе населенного пункта Кругляковка.

Об оперативной ситуации на Кураховском направлении в эфире "КИЕВ24" рассказал Виктор Петрович, военнослужащий 77 бригады ВСУ.

"Сейчас делается акцент на Кругляковке, пытаются там давить. Вблизи Кругляковки продолжаются бои — активные и динамичные. Ситуация меняется. Под чьим контролем находится Кругляковка — сказать сложно. Ну, и ситуация на этом отрезке фронта довольно сложная", — сказал он.

Ранее сообщалось, что захватчики продвинулись на Донбассе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Силы обороны Украины получили преимущество над врагом на Курщине.

Читайте также: