Оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру: без газоснабжения остается более 300 тыс. домохозяйств

С начала войны повреждены три магистральных газопровода в трех областях.
По состоянию на 6 апреля в семи регионах Украины не работают 48 газораспределительных станций в основном из-за разрушения сетей обл- и горгазов.
Без газоснабжения остается более 300 тысяч домохозяйств.
Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".
В результате обстрелов с начала войны повреждены три магистральных газопровода в трех областях – Киевской, Донецкой и Луганской, компрессорная станция в Николаевской области, разрушены две газораспределительные станции в Харьковской и Донецкой области и другая инфраструктура.
"Даже на освобожденных территориях есть проблемы с полным доступом к нашим объектам из-за сюрпризов, оставленных оккупантами, – заминированные обочины и поля. Поэтому нашим коллегам приходится ждать, пока саперы проверят, насколько безопасна территория", — говорится в сообщении.
Напомним, энергосообщество создало фонд для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины.
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