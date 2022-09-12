"Оккупанты продолжают тактику террора": в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

Российские оккупанты до сих пор пытаются установить контроль над территорией Донецкой области.

Россияне продолжают сосредоточивать усилия на установлении контроля над Донбасом. Они также пытаются удержать временно захваченные территории и сорвать наступление наших войск на отдельных направлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, оккупанты ведут воздушную разведку, продолжают огневое поражение позиций наших подразделений и пытаются принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

"Российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивания гражданского населения Украины. Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов. Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцево, Веселая Долина, Сухой Пруд, Широкое, Партизанское и Любомировка”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что за последние сутки оккупанты нанесли пять ракетных, более 10 авиационных ударов и более 20 раз обстреляли из реактивных систем гражданские объекты на территории Украины.

Напомним, что оккупанты в Мариуполе отправляют на переработку украинские школьные учебники.

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