Оккупанты продолжают уничтожать Ирпень: жуткие кадры города-героя (видео)

Ирпень – один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению Российской Федерации.
Российские военные продолжают обстреливать Ирпень в Киевской области, разрушая жилые дома, школы и медицинские учреждения.
Министерство обороны опубликовало жуткое видео уничтоженного оккупантами города-героя.
Заметим, что Ирпень – один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению Российской Федерации. Пригород столицы в конце февраля превратился в эпицентр боевых действий.
За подвиг, массовый героизм и стойкость жителей и защитников Ирпеня во время отпора вооруженным силам России президент Владимир Зеленский присвоил населенному пункту почетное отличие "Город-герой Украины".
Как сообщали в Киевской ОВА, в области за сутки 26 марта оккупанты совершили более 30 обстрелов жилых массивов и социальной инфраструктуры. Критические разрушения за все время войны нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской общинах.
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