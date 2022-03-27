Оккупанты продолжают уничтожать Ирпень: жуткие кадры города-героя (видео)

Ирпень – один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению Российской Федерации.

Российские военные продолжают обстреливать Ирпень в Киевской области, разрушая жилые дома, школы и медицинские учреждения.

Министерство обороны опубликовало жуткое видео уничтоженного оккупантами города-героя.

Заметим, что Ирпень – один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению Российской Федерации. Пригород столицы в конце февраля превратился в эпицентр боевых действий.

За подвиг, массовый героизм и стойкость жителей и защитников Ирпеня во время отпора вооруженным силам России президент Владимир Зеленский присвоил населенному пункту почетное отличие "Город-герой Украины".

Как сообщали в Киевской ОВА, в области за сутки 26 марта оккупанты совершили более 30 обстрелов жилых массивов и социальной инфраструктуры. Критические разрушения за все время войны нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской общинах.

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