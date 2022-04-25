Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь и блокируют гражданских в районе "Азовстали" — Генштаб

В Генштабе рассказали о ситуации на Донецком и Таврийском направлениях.
Российские оккупанты усилили обстрелы Донецкой и Луганской областей. Враг пытался продвинуться вглубь территории Украины и пойти в наступление в направлении Запорожья.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 25 апреля.
"На Донецком и Таврийском направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не было, понес потери", — говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь, блокируют местных жителей и часть украинских защитников в районе завода "Азовсталь".
Напомним, в Генштабе также отметили, что Россия отчасти блокирует Харьков и разрушает город артиллерией.
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