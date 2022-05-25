Оккупанты продолжают воровать зерно: из складов оккупированного Бердянска вагонами вывозят его в Крым

Россияне также пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта по железной дороге.
Из складов временно оккупированного Бердянска российские захватчики вагонами вывозят зерно в Крым, а затем в Россию.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Автомобильная колонна из угнанных у перевозчика "Аскет Шиппинг" зерновозов была замечена на Мелитопольском шоссе. Ранее компания "Аскет Шиппинг" отказалась сотрудничать с оккупантами и перевела мощности на запад Украины. Бердянцы насчитали более 30 грузовиков с прицепами, наполненными зерном возле завода "Азовкабель", — отметила она.
Оккупанты также пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта по железной дороге. Срочно начались работы по ремонту железнодорожного холста в Мариуполе и станции "Сартана".
Захватчики, используя порты временно оккупированного Крыма и Севастополя, вывозят морскими путями награбленное украинское зерно в третьи страны.
Так, по данным Денисовой, судно "Матрос Пазинич", уже транспортировавшее похищенное зерно в Сирию, вернулось к Черному морю и было загружено снова. После выхода из крымского порта это судно указало порт назначения Бейрут в Ливане.
Напомним, оккупанты хотят вывезти по железной дороге металлопрокат и остатки зерна с территории Мариупольского порта. Для этого они срочно приступили к ремонту железнодорожного полотна.
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