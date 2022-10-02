Оккупанты продолжают вывозить детей из Луганщины в Россию — Гайдай

Известны случаи, когда российские оккупанты вывозят с оккупированных территорий детей в Россию.

Из Луганской области кафиры вывезли еще 76 детей-сирот в социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, расположенных в Московской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, четыре региона агрессорки России должны принять их в составе семейных групп. В общей сложности еще 104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях в "ЛНР", готовятся к передаче под опеку российским семьям.

"Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди ежедневно растущего мужского населения вместе с количеством погибших военных. Что будет с этим вопросом в так называемой "ЛНР" россиянам безразлично: понимают, что на Луганщине они временно", — отметил Гайдай.

Как сообщалось, кафиры расстреляли гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. По меньшей мере, 20 человек погибли, среди них – 10 детей.

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