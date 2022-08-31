Оккупанты продолжают завозить российских учителей на временно оккупированные территории

Оккупанты продолжают искать возможности для имитации "учебного процесса" на захваченных территориях.
Захватчики продолжают завозить российских учителей на временно оккупированные территории.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Так, Кремль отправил на Луганщину новую партию российских "учителей". Речь идет о 106 педагогах, которые будут работать на захваченных после 24 февраля регионах Луганской области.
"Большинство населения выехало из региона из-за военной агрессии РФ, а оставшиеся не имеют желания отдавать своих детей к пропагандистам. Не секрет, что целью российских школ является русификация украинских детей, ведь документы этих школ никто не признает", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты подкупами и угрозами заставляют родителей отдавать детей в школы на Херсонщине.
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