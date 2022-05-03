Оккупанты продолжают жестокий штурм "Азовстали" в Мариуполе: "Азов" записал срочное обращение

По состоянию на 16:00 3 апреля продолжается мощный штурм территории завода "Азовсталь" со стороны России при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты.

Срочное обращение записал заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар.

Он призвал немедленно эвакуировать гражданское население, которое до сих пор находится на территории завода.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы отразить этот штурм, но призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода и безопасного их доставки в Запорожье и на подконтрольные Украине территории. Мариуполь — это Украина!" — сказал Паламар.

Напомним, с утра 3 мая оккупанты снова пытаются штурмовать меткомбинат с привлечением бронетанковой техники.

На заводе "Азовсталь" в результате бомбардировки начался масштабный пожар

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