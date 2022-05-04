Оккупанты продолжают жестокий штурм: какая ситуация в Мариуполе 4 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 3 мая.

Оккупанты две недели не выпускают из фильтрационных лагерей Мариупольцев

Мужчины из районов Мирный и Волонтеровка более двух недель находятся в фильтрационных лагерях. Условия пребывания там "бесчеловечные". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, мариупольцы уже "прошли фильтрацию". Впрочем, оккупанты страны-террористки до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря.

Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя и планы ее продлить

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация 156 человек из Мариуполя, прибывших 3 мая в Запорожье, потребовала многих усилий, долгих переговоров и разного посредничества. В планах – эвакуировать из Мариуполя остальных украинцев – и гражданских, и военных. Зеленский сообщил, что продолжится делать все, "чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей".

Associated Press

Штурм "Азовстали" в Мариуполе: появилось видео атаки российских оккупантов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видеозапись штурма российскими оккупантами 3 мая завода "Азовсталь". Он отметил, что точно известно о гибели, по меньшей мере, одного российского оккупанта.

В подвалах "Азовстали" прячутся еще несколько сотен человек — городской совет

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе остаются еще несколько сотен человек. Всего оттуда были эвакуированы 156 мариупольцев. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Associated Press

Россияне требуют обменивать гражданских украинцев на своих военных

Россияне требуют обменять украинских пленных гражданских лиц на своих военных. Среди украинцев в плену до сих пор находятся женщины, а также главы городов и общин. Несмотря на это, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что такой шаг является незаконным.

Арестович о приезде кремлевского пропагандиста Соловьева в Мариуполь

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев находится в окруженном российскими оккупантами Мариуполе. Соловьев опубликовал фото с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным вблизи Металлургического комбината имени Ильича. На фотографии кремлевский рупор позирует в военной форме, в каске и бронежилете без надписей, которые свидетельствовали бы о его отношении к прессе.

"В России уже начали продавать победу, это хорошо", – сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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Спасенные из "Азовстали" рассказывают, как выживали в подземелье

156 мариупольцев, которые смогли выйти из «Азовстали», прибыли в Запорожье. Эвакуационную колонну здесь ждали еще накануне, но из-за преград, которые россияне, вырваться на подконтрольную Украине территорию людям удалось лишь 3 мая.

60 дней фактически провели под землей, потому что только там, в глубоких бункерах, можно было спастись от рашистских бомб. "Нам помогали военные, они привозили еду. Если бы они не привозили, нас бы уже не было", — утверждают уцелевшие.

Не от оружия: военный эксперт сообщил, от чего зависит деблокада Мариуполя

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что снабжение Западом оружия в Украину, безусловно, очень важно, но на ситуацию в Мариуполе не влияет. Деблокада города будет зависеть от того, насколько успешно украинские военные устоят на Донбассе. Эксперт также отметил, что если идти на прорыв или на деблокаду Мариуполя, то из южной части зоны ООС

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В Мариуполе на территории "Азовстали" погиб патрульный Данило Сафонов

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе погиб патрульный Данило Сафонов. Мужчина защищал город с первого дня войны России против Украины. Полицейский погиб 2 мая в 11 часов дня на территории завода "Азовсталь". Вместе с парнем погибли еще два его собратья, которые вместе выполняли боевое задание — они попали под минометный обстрел.

Оккупанты продолжают жестокий штурм "Азовстали" в Мариуполе: "Азов" записал срочное обращение

По состоянию на 16:00, 3 апреля продолжался мощный штурм территории завода "Азовсталь" со стороны России при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты. Срочное обращение записал заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар. Он призвал немедленно эвакуировать гражданское население, которое до сих пор находится на территории завода.

Напомним, в Мариуполе началась регистрация частного жилья с целью "легализации" присвоения имущества российскими оккупантами.

Cитуация на фронтах российско-украинской войны на 4 мая

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