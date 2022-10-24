Оккупанты продолжили обстрелы Харьковщины, в Донецкой области погибли шесть человек: ситуация в регионах 24 октября

Ночь против 24 октября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на утро.

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Черновицкой, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Житомирщине и Киевщине.

Харьковщина

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковщины, которые расположены у линии столкновения и границы с РФ.

На освободившихся территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили еще 418 взрывоопасных предметов.

Луганщина

Продолжаются боевые действия, ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты.

Противник шесть раз штурмовал позиции ВСУ. Нанес 20 артиллерийских и минометных обстрелов, два авиаудара.

Донетчина

Ночью – обстрелы Красногоровки, сел Константиновки и Елизаветовки в Марьинской громаде, а также поселков Торское и Заречное Лиманской громады. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

За прошедшие сутки по области – шесть погибших, пять раненых.

Николаевщина

По информации ОК "Юг", вчера, 23 октября, враг вел минометный огонь по прибрежной полосе Очаковской громады. Без жертв и пострадавших. Утром произошел обстрел Шевченковской громады, в результате чего повреждены авто и нежилое сооружение. Пострадавших нет.

Ночью зафиксированы обстрелы Баштанской громады, в результате чего повреждена линия электропередач, три частных дома, учебное заведение. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.

Также с утра под обстрелами находилась Ингульская громада. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вчера в течение суток обстрелам подверглась Широковская громада, в результате чего один дом разрушен и три повреждены. Пострадавших нет.

Херсонщина

Продолжаются активные боевые действия. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру вдоль линии столкновения.

ВСУ удерживают занимаемые рубежи, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведения мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава.

Потери врага на юге — 47 рашистов, два танка, РСЗО "Град", противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц автобронетанковой техники и четыре склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С" и еще четыре единицы автобронетехники.

Читайте также: