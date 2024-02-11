Оккупанты продвигаются и продолжают наступление вблизи Авдеевки — ISW

Между украинской и российской армиями продолжаются позиционные бои на Авдеевском направлении.

Американские аналитики сообщают, что российские войска продвинулись в южной Авдеевке и продолжили наступление в северной части города.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на юге Авдеевки.

Российский источник утверждал, что российские силы наступали из района ресторана "Царская охота" на юго-востоке Авдеевки. А российские милблогеры также утверждали, что их войска продвинулись в северной части Авдеевки вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки и в направлении улицы Грушевского, а также в северо-восточной части Авдеевки у карьера, но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений. Они заявляют, что занимают позиции примерно в 700 метрах от предполагаемой основной наземной линии связи Украины (GLOC) в Авдеевке вдоль улицы Грушевского, что в значительной степени согласуется с оценкой ISW по продвижению России в этом районе.

Карта боевых боев вблизи Авдеевки. ФОТО: ISW

Где продолжаются бои

В ISW, ссылаясь на украинские и российские источники, информируют, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Керамика, Новобахмутовки, Степного и Очеретиного; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки; юго-западнее Авдеевки близ Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Напомним, украинские военные рассказали, есть ли риск захвата Авдеевки оккупантами.

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