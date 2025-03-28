Оккупанты продвигаются на Сумщине: какая ситуация у границы

Война в Украине продолжается / © Associated Press

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Российские войска недавно продвинулись в северо-восточную Басовку Сумской области (к северо-востоку от города Сумы).

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские военкоры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в Олешне и Горнале (юго-западнее Гуева) и что бои продолжаются в Курской области близ Гоголевки и Олешни и на севере Сумской области к северу от города Сумы близ Владимировки и Веселовки и к северо-востоку от города Сумы близ Журавки.

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Российские военкоры также утверждали, что украинские силы контратаковали с Гуево.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят новое наступление в Харьковской, Сумской и Запорожье.

“По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессодержательные дискуссии о фальшивых „условиях“, чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель”, — подчеркнул Зеленский.