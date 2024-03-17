Оккупанты продвигаются под Авдеевкой и, вероятно, захватили два населенных пункта — ISW (карта)

Спутниковые фото показывают, что российские военные силы, вероятно, захватили Тоненькое (к западу от Авдеевки ) и Невельское (юго-западнее Авдеевки).

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Также читайте Минус тысяча россиян в сутки: в Генштабе озвучили потери окупантов в войне против Украины

Геолокационные кадры, опубликованные 15 марта, показывают, что российская бронетехническая колонна недавно продвинулась к западу от Тоненько, а дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 16 марта, показывают, что подразделения российской 110-й ОМСБр ("ДНР") продвигаются в Невель.

Американские аналитики отмечают, что 12 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили Невельское. Российский милблогер утверждал, что русские войска продвинулись в Бердиче (к северо-западу от Авдеевки) и между Бердичами и Орловкой (к западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались к западу от Авдеевки в районе Семеновки и юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского и Новокалинового. Сообщается, что под Орловкой действуют подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат".

Командир украинского батальона, действующий вблизи Авдеевки, заявил 15 марта, что российские войска вблизи Авдеевки внедряют новации и меняют классические "мясные атаки" под руководством группы "Вагнера" на штурмы с использованием бронетехники, чтобы увеличить и поддерживать постоянное давление на украинские. .

Наступление России под Авдеевкой 17 марта 2024 года. ФОТО: ISW

В ISW цитируют украинского командира, что российские силы атакуют несколькими "дивизиями" — вероятно, имея в виду элементы дивизий, которые вряд ли будут укомплектованы и оснащены в полной мере — и что российские силы стремятся добиться численного превосходства над украинскими в соотношении десять к одному силам. на Авдеевском направлении. Он отметил, что украинские силы "замедлили продвижение россиян, но не могут с уверенностью сказать, что ситуация стабильная".

Напомним, по мнению бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ, полковников Владислав Селезнев, ситуация под Авдеевкой еще не стабилизировалась.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.