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Оккупанты продвигаются под Авдеевкой и захватят новые территории — ISW (актуальная карта)

Оккупанты продвигаются под Авдеевкой и захватят новые территории — ISW (актуальная карта)

Российская армия / Фото: Associated Press

Оккупанты заявили, что захватили все Ласточкино, Северное и Степное, однако в ISW не наблюдали визуального подтверждения.

Спутниковые фото утверждают, что на фоне позиционных боев российские оккупанты недавно продвинулись к западу от Авдеевки, в частности в юго-восточном Ласточкино.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 24 февраля, свидетельствуют о том, что подразделения российской 35-й мотострелковой бригады (41-я ОМСБр, Центральный военный округ (ЦВО) недавно продвинулись в юго-восточном Ласточкино Донецкой области.

В то же время посейские источники распространяли о том, что их войска якобы захватили все Ласточкино, Северное (к западу от Авдеевки) и Степное (к северо-западу от Авдеевки). Однако в ISW не наблюдалось визуального подтверждения недавних достижений россиян в Степном или Северном.

Американские добавили, что позиционные бои продолжались:

  • к западу от Авдеевки возле Орловки,
  • Ласточкиного и Северного,
  • юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Напомним, накануне DeepState обновили карту, на которой было видно об оккупации Ласточкиного Донецкой области под Авдеевкой. Официально Украина этого не комментировала.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. ФОТО: ISW / ©
Карта боевых действий на Авдеевском направлении. ФОТО: ISW

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