Оккупанты продвигаются в Донецкой области: аналитики рассказали о ситуации на фронте

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Угледаром, Большой Новоселкой в Донецкой области. Некоторые наступательные действия оккупантов были неудачными. Впрочем, на некоторых участках фронта враг имеет успехи.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Российские захватчики наступали на Северском направлении в районе Серебрянки и Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Даровки и возле Васюковки 22 и 23 декабря. Впрочем, продвижение оккупационных войск не зафиксировано.

За прошедшие сутки войска РФ продолжали наступательные действия в районе Временного Яра. Продвижения врага тоже не фиксируются. Кроме того, 22 и 23 декабря захватчики вели наступательные операции у самого Временного Яра, Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

Войска РФ имеют незначительные успехи на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 23 декабря показывают, что оккупанты продвинулись к улице Грушевского на севере города. Также они наступали под самим Торецком, у Дачного и Дилиевки, Дружбы и Щербиновки.

В группировке войск ВСУ "Хортица" сообщили, что российские оккупанты ведут боевые действия на Покровском направлении. Командир украинского отряда, действовавшего на этом участке фронта, заявил, что войска РФ ведут моторизованные штурмы на похищенном гражданском транспорте возле Селидового. По его словам, россияне часто проводят пехотные штурмы в течение трех дней и введут большее пехоты на третий день штурма, если они не продвигаются раньше.

Аналитики ISW сообщают, что армия России штурмовала под самим Покровском, возле Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Новотроицкого, Зеленого, Новопустынки, Новоукраинки, Шевченко, Успеновки, Нововасиловки, Новооленовки и Новоелизавет2.

В течение 23 декабря войска РФ продолжили наступать на Кураховском направлении. Впрочем, продвинуться им не удалось. Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" полковник Назар Волошин заявил, что россияне больше не ведут фронтовых ударов на Кураховском направлении, а пытаются перерезать украинские наземные пути связи на Торецком, Часиверском и Кураховском направлениях.

Войска РФ продолжали штурмовые действия под самым Кураховым, вблизи Петропавловки, Солнцевки, Ясенового, Старых Тернов, в направлении Дачного и Андреевки.

Российская армия недавно незначительно продвинулась на Угледарском направлении. Аналитики ссылаются на украинского военного обозревателя Константина Машовца. Он заявил, что ВСУ почти полностью отошли с левого берега реки Сухой Ялы между Константинопольским и Зеленовкой. Это может указывать на то, что оккупанты, вероятно, продвинулись в этом районе, говорится в отчете.

Кроме того, в течение 22-23 декабря захватчики продолжали атаки в районе Успеновки, Константинополя, Константинопольского, Янтарного, Богатыря и Разлива. Отмечается, что войска РФ недавно продвинулись в районе Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись в южной части Макаровки.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что может повлиять на темпы атак армии РФ на фронте.

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