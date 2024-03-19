Оккупанты продвигаются в Запорожской области: детали от ISW

В Запорожской области были зафиксированы небольшие продвижения войск армии РФ. Произошло это на фоне позиционных боев в этом районе 18 марта.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 17 марта показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к востоку от Луговского, расположенного к северо-востоку от Роботиного. Кроме того, позиционные бои продолжались вдоль Роботиного, Вербового и Мирного.

ISW со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца сообщают, что в составе группировки войск "Днепр" участвовали подразделения российской 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, а также 7-й и 76-й воздушно-десантных дивизий. По его словам, группировка войск "Днепр" состоит из двух отдельных мотострелковых бригад и бригадно-тактических групп воинских частей, до 19 мотострелковых и воздушно-десантных полков и не менее 18 батальонов и подразделений разного типа.

Кроме того, на Запорожском направлении действуют подразделения российских 291-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я ОМСБр) и 38-й гвардейской мотострелковой бригады (35-я ОМСБр, СВО). Вблизи Роботиного также продолжают действовать подразделения русского 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия).

Запорожская область. Карта боев ISW.

Запорожская область. Карта боев ISW.

Как сообщалось в возведении Генштаба ВСУ 19 марта, кафиры без успеха штурмовали позиции ВСУ на Купянском и Херсонском направлениях.

Читайте также: