Оккупанты продвинулись дальше возле трех населенных пунктов в Донецкой области: карты DeepState

Россияне имеют успехи на этом участке фронта.

Армия Российской Федерации продвинулась около трех населённых пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Гродовце, Николаевке и Северном", — говорится в сообщении.

Армия РФ продвигается в Донбассе. Карта DeepState.

Армия РФ продвигается в Донецкой области. Карта DeepState.

Армия РФ продвигается в Донбассе. Карта DeepState.

Как сообщалось, россияне приблизились вплотную к Покровску и располагаются в 10 км от окрестностей города. оккупанты цинично атакуют критическую, частную и жилищную инфраструктуру, гибнут люди.

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