Оккупанты продвинулись на двух ключевых направлениях: как изменилась ситуация на фронте

ВСУ держат оборону / © Getty Images

Российские захватчики имеют продвижение на фронте.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Враг продвинулся в районах Волчанска (Харьковская область) и Ямполя (Донецкая область). Уточнена линия столкновения в Балагане», — говорится в сообщении экспертов.

Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. В Покровском районе враг захватил село Казацкое.

Накануне россияне заявили о якобы полном захвате Купянска. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заявления оккупантов не соответствуют действительности.

«Безусловно, идут сложные бои в самом Покровске и других направлениях. Например, больше успехов у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, честно говоря, почти всех россиян вычистили из этого города», — заверил Зеленский.