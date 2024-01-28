Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили деревню — Deepstate

В Генштабе ВСУ пока не комментировали ситуацию на Купянском направлении.

Российские войска наступают на Купянском направлении и захватили Табаевку Харьковской области.

Об этом сообщают аналитики Deepstate.

"Утром (28 января — ред.) поступила информация, что враг занял Табаевку и пытается развить успех в сторону Песчаного. В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику. В ОТУ "Лиман" стоит сейчас выбор: или рисковать и стереть резервы для восстановления позиций или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено", — написали они в телеграмм-канале.

Отметим, что по состоянию на 11.40 28 января официального комментария от украинского командования нет.

Харьковская область на карте. ФОТО: Deepstate

Добавим, по данным утреннего отчета Генштаба, на Купянском направлении украинским защитниками отражены семь атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

Как сообщалось ранее, ВСУ отступили из села Крахмальное в Харьковской области.

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