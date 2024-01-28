Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили деревню — Deepstate

В Генштабе ВСУ пока не комментировали ситуацию на Купянском направлении.
Российские войска наступают на Купянском направлении и захватили Табаевку Харьковской области.
Об этом сообщают аналитики Deepstate.
"Утром (28 января — ред.) поступила информация, что враг занял Табаевку и пытается развить успех в сторону Песчаного. В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику. В ОТУ "Лиман" стоит сейчас выбор: или рисковать и стереть резервы для восстановления позиций или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено", — написали они в телеграмм-канале.
Отметим, что по состоянию на 11.40 28 января официального комментария от украинского командования нет.
Добавим, по данным утреннего отчета Генштаба, на Купянском направлении украинским защитниками отражены семь атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.
Как сообщалось ранее, ВСУ отступили из села Крахмальное в Харьковской области.
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