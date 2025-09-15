ТСН в социальных сетях

Оккупанты продвинулись на Запорожье: детали с картой от ISW

Аналитики ISW сообщили о продвижении российских войск в Запорожской области, ссылаясь на геолокационные видео.

Ирина Лабьяк
Российские военные

Российские войска достигли определенных успехов на западе Запорожской области, хотя, по оценкам, имеют там силы только для активной обороны.

Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на геолокационные видео от 14 сентября, которые подтверждают продвижение армии РФ в восточной части Степногорска, расположенного к западу от Орехова.

На восточной части Запорожского направления ISW не зафиксировал подтвержденного продвижения врага, однако обратил внимание на заявления российских военных блогеров. Они утверждают, что армия РФ смогла продвинуться на запад от Обратного, на восток от Новоивановки и занять часть территории в городе.

Кроме того, по данным украинского ресурса DeepState, российские силы захватили село Темировка.

В то же время ISW цитирует российского офицера, который опровергает информацию о концентрации войск РФ в Запорожской области. Он заявил, что российская армия ограничивается активной обороной из-за недостатка ресурсов и не ведет масштабного наступления на этом направлении.

Карта боевых действий в Запорожской области по состоянию на 14 сентября

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины разгромили командный пункт россиян в селе Воскресенка Запорожской области, что привело к значительным потерям среди офицерского состава. В результате удара подтверждена гибель по меньшей мере 17 офицеров и одного рядового. Среди ликвидированных — два подполковника: Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.

К слову, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что за словами начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об «успехах» российской армии стоят две главные цели на 2025 год. Это — захват Донецкой области и создание буферной зоны, а также максимальное истощение ВСУ.

