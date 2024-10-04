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Оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Российская армия. / Фото: Associated Press

Россияне имеют успехи на этом участке фронта.

Российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около четырех населённых пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Враг продвинулся возле Цукурино, Екатериновки, Колесниковки и в Торецке", — говорится в сообщении.

Продвижение армии РФ: карты

РФ продвинулась в Донецкой области. Карта DeepState. / ©
РФ продвинулась в Донецкой области. Карта DeepState.
Продвижение РФ. Карта DeepState. / ©
Продвижение РФ. Карта DeepState.
Продвижение РФ. Карта DeepState. / ©
Продвижение РФ. Карта DeepState.
РФ продвинулась возле Торецка. Карта DeepState. / ©
РФ продвинулась возле Торецка. Карта DeepState.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что оккупанты потеряли выгодную позицию на одном из направлений. Произошло это после успешной зачистки украинским ГУР агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области.

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