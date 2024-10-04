Оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Россияне имеют успехи на этом участке фронта.

Российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около четырех населённых пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Враг продвинулся возле Цукурино, Екатериновки, Колесниковки и в Торецке", — говорится в сообщении.

Продвижение армии РФ: карты

РФ продвинулась в Донецкой области. Карта DeepState.

Продвижение РФ. Карта DeepState.

Продвижение РФ. Карта DeepState.

РФ продвинулась возле Торецка. Карта DeepState.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что оккупанты потеряли выгодную позицию на одном из направлений. Произошло это после успешной зачистки украинским ГУР агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области.

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