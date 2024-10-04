Оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Россияне имеют успехи на этом участке фронта.
Российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около четырех населённых пунктов в регионе.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Враг продвинулся возле Цукурино, Екатериновки, Колесниковки и в Торецке", — говорится в сообщении.
Продвижение армии РФ: карты
Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что оккупанты потеряли выгодную позицию на одном из направлений. Произошло это после успешной зачистки украинским ГУР агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области.
Читайте также:
- Военный эксперт сообщил о новых трудностях для ВСУ: о чем идет речь
- "Большой салют" для "фюрера": эксперт назвал дату, когда РФ может массированно атаковать Украину
- ВСУ продолжают операцию в Курской области: детали от ISW