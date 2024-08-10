Оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов в Донецкой области — DeepState

Также уточнена линия столкновения в Желанном.

Российские оккупационные войска продвинулись около четырех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

Враг продвинулся возле Пантелеймоновки, Гродовки, Сергеевки и Красногоровки", — говорится в сообщении.

Согласно картам, речь идет о наступлении армии РФ на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.

Продвижение РФ. Карта DeepState.

Продвижение РФ. Карта DeepState.

Продвижение РФ. Карта DeepState.

Продвижение РФ. Карта DeepState.

Также аналитики DeepState заявляют, что уточнена линия столкновения в Желанном.

Напомним, британская разведка информировала, что армия РФ приблизилась к важному городу в Донецкой области — Покровской. Покровск, являющийся ключевым логистическим узлом, поддерживающим операции ВСУ в этом регионе, оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

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