Оккупанты продвинулись около пяти населенных пунктов в Донецкой области: карты DeepState

Россияне имеют успехи на этом участке фронт.

Российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около пяти населённых пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Враг продвинулся возле Обуховки, Песчаного, Марфополя, Украинского и Железного», — говорится в сообщении.

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Как сообщалось, россияне наступают в Донецкой области. В частности, оккупационные войска РФ продвинулись юго-западнее Донецка и севернее Водяного.

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