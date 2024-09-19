Оккупанты продвинулись около пяти населенных пунктов в Донецкой области: карты DeepState

Россияне имеют успехи на этом участке фронт.
Российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около пяти населённых пунктов в регионе.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Враг продвинулся возле Обуховки, Песчаного, Марфополя, Украинского и Железного», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, россияне наступают в Донецкой области. В частности, оккупационные войска РФ продвинулись юго-западнее Донецка и севернее Водяного.
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