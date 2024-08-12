Оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Россияне имеют успехи на этом участке фронта.

Российская оккупационная армия продолжает продвигаться в Донецкой области. Зафиксированы "успехи" захватчиков около трех важных населенных пунктов.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях", – сообщили аналитики.

Наступление русской армии. Фото: Фото: DeepState.

Продвижение РФ. Фото: DeepState.

Продвижение РФ возле Нью-Йорка. Фото: DeepState.

Как сообщалось, войска РФ продвинулись в районе Купянска и Донецка. По информации ISW, они продолжили наступление в районе Временного Яра. В частности, в микрорайонах Новый и Жовтневый, а также возле Ивановского, Клещеевки и Белой горы.

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