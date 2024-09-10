Оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов в Донецкой области: карты DeepState

Россияне имеют успехи на этом участке фронта.

Российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около трех населённых пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара", — говорится в сообщении.

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Росіяни просунулися біля Вугледару. Мапа DeepState.

Также отмечается, что уточнена линия столкновения в Торецке.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан назвал главные цели оккупантов в Донецкой области. Сейчас оккупанты находятся "в десятке километров от Покровска и пытаются давить в районе других городов.

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