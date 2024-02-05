Оккупанты продвинулись около трех украинских городов — ISW, актуальная карта боевых действий

Украинская сторона подтвердила, что оккупанты продвинулись на 5-7 километров ближе к Часовому Яру.

Американские аналитики утверждают, что оккупационная армия продвинулись возле Бахмута, восточнее Авдеевки, а также северо-западнее Марьинки.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Бахмут

Согласно геолокационным кадрам, якобы российские военные недавно незначительно продвинулись юго-западнее Бахмута во время постоянных позиционных боев вблизи Бахмута. В частности, кадры, опубликованные 3 февраля, показывают, что россияне незначительно продвинулись севернее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Тем временем спикер украинской бригады, действующей на Бахмутском направлении, подтвердил, что российские силы продвинулись на 5-7 километров ближе к Часовому Яру "за неопределенный период времени". Также он добавил, что российские силы недавно начали проводить механизированные штурмы в этом районе.

Авдеевка

Также в ISW сообщают, что россияне во время боев 4 февраля продвинулись к востоку от Авдеевки. В частности, геолокационные кадры, опубликованные 3 февраля, показывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль трассы Н-20 к востоку от Авдеевки.

В то же время пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, не подтверждает, что российские войска продвинулись вблизи Степного (к северо-западу от Авдеев) или Авдеевского коксохимического завода.

Позиционные боевые действия продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного, вблизи Авдеевского коксохимического завода на северо-западной окраине Авдеевки, вблизи ресторана "Царская охота" на юго-восточной окраине Авдеевки и к западу юго-западнее Авдеевки возле села Опросное, Первомайское, Невельское", — говорится в отчете.

Карта боевых действий на востоке 5 февраля 2024 года. ФОТО: ISW

Марьинка

Кроме того, американские аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры за 4 февраля, пишут, что российские войска недавно незначительно продвинулись северо-западнее Марьинки.

"Позиционные боевые действия продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки. Российский милблогер заявил, что российские войска, возможно, проводят "тактическую паузу" к юго-востоку от Новомихайловки", — отмечается в отчете.

Напомним, что Владимир Зеленский ответил, сколько территории Украины находится под оккупацией.

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