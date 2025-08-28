Оккупанты продвинулись под Торецком, но полностью город не контролируют - обозреватель

Торецк

Российские войска продолжают наступление в районе Торецкая на Донетчине . Хотя город еще не полностью под контролем окупантов, оборона украинских защитников там близится к завершению.

Об этом информирует 28 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

По имеющейся информации, ряд украинских позиций уже некоторое время находятся в окружении. Выход из них – это фактически «игра в рулетку». В то же время бои продолжаются в окрестностях Торецкая.

Враг продвинулся почти к Клебан-Быцкому водохранилищу с юга, юго-запада и юго-востока. Также идет давление на район Щербиновки и Леонидовки. В дальнейшем бои могут разворачиваться вокруг флангов водохранилища, которое является главным природным барьером на пути к Константиновке.

Впрочем, удержание этого рубежа возможно только при надежном контроле флангов. Сейчас именно с этим есть самые большие проблемы.

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости по результатам работы Сил обороны в Донецкой области.

Впоследствии главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно контратаковали и очистили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку Донецкой области.

Кроме того, в ГУР Минобороны сообщили об освобождении села Новомихайловки Донецкой области.